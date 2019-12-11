Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.12.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 01:21

'da düştü: 2 ölü

'nın bölgesinde düştü, iki kişilik mürettebat hayatını kaybetti. yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Rusya'da askeri helikopter düştü!

'nın bölgesinde düştü, iki kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya yaptığı açıklamada, Mİ-28N tipi askeri helikopterin Korenovsk hava üssü yakınlarında kötü hava şartlarında ve karanlıkta planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Kazada iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçuş sırasında helikopterde mühimmat bulunmadığı aktarılırken, helikopterin düştüğü yerde zarar meydana gelmediği bildirildi.

yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri