Macron gitmezse Fransa’yı yakarız

Grev ve protestoların sürdüğü Fransa'da, eylemciler "Ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız" diyerek protestoların şiddetleneceğini söyledi. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde eylemlerin "süresiz" olarak devam edeceğini açıkladı.