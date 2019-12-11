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Macron gitmezse ’yı yakarız

Grev ve ların sürdüğü 'da, eylemciler "Ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız" diyerek protestoların şiddetleneceğini söyledi. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde eylemlerin "süresiz" olarak devam edeceğini açıkladı.

Macron gitmezse Fransa’yı yakarız

Grev ve ların sürdüğü 'da, eylemciler "Ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız" diyerek protestoların şiddetleneceğini söyledi. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde eylemlerin "süresiz" olarak devam edeceğini açıkladı.

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