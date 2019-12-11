Grev ve protestoların sürdüğü Fransa'da, eylemciler "Ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız" diyerek protestoların şiddetleneceğini söyledi. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde eylemlerin "süresiz" olarak devam edeceğini açıkladı.
- Dünya
- 11.12.2019
- Gazete
Macron gitmezse Fransa’yı yakarız
Grev ve protestoların sürdüğü Fransa'da, eylemciler "Ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız" diyerek protestoların şiddetleneceğini söyledi. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde eylemlerin "süresiz" olarak devam edeceğini açıkladı.
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