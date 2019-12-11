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  • 11.12.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 23:04

'den - mutabakatına destek açıklaması

Birleşmiş Milletler'in (), ve arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan anlaşma konusunda, üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığı, ancak kapalı veya yarı kapalı belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.


sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde ve arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı.

Haq, BM'nin üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığını ancak kapalı veya yarı kapalı alanlar gibi belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü Haq, ilgili tüm taraflara bu tür hassas konularda diyaloğu sürdürme ve görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN'DAN ŞİKAYET
Öte yandan , BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM 'nin aralık ayı dönem başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'a bir mektup göndererek, Türkiye'yi şikayet etti.

Türkiye'yi Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal emekle suçlayan Yunanistan, BM Güvenlik Konseyi'ni de toplantıya çağırdı.

Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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