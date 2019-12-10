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  • 11.12.2019 01:40
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 01:40

Son dakika: 'nin eyaletinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'nin eyaletinde bir markette çıkan da 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'nin eyaletinde bir markette çıkan da 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.

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