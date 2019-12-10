Son dakika haberine göre ABD'nin New Jersey eyaletinde bir markette çıkan çatışmada 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.



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