Nobel jürisinin skandal kararına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Nobel Edebiyat Ödülü'nü, Bosna Kasabı Miloseviç'in yandaşı Peter Handke aldı. İnsanlıktan nasibi olan herkes ayaklandı.
Jürideki 18 kişiden 5'i bu suça ortak olmadı. 13 üye ise iğrenç kararı dayattı. Bir kez daha vicdanları sızlattı.
"Boşnaklar kendini öldürttü. Suçu Sırplara attı."
KANLI ÖDÜLE SESSİZ KALMAYIN
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'NO'BEL
Yugoslavya'daki iç savaşta binlerce Boşnak vatandaşın katliamından sorumlu tutulan Slobodan Miloseviç'e destek veren Avustralyalı Yazar Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Yazarlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri, Nobel Komitesi'ne yoğun tepki gösterdi. 18 kişilik jüri üyesinden 5'inin tepki olarak istifa ettiği bildirildi. Bu arada 60 bin kişinin imzaladığı bir dilekçeyle ödül verme kararının geri çekilmesi istendi.
TÜRKİYE'DEN TÖREN BOYKOTU
Nobel Komitesi'nin Başkanı Anders Olsson, karara yönelik eleştirilere, "Amaç, olağanüstü edebi eserlerini kutlamak, kendisini değil" sözleriyle yanıt verdi. Bununla birlikte Türkiye'nin yanı sıra Kosova da, ödül törenini boykot edeceklerini açıkladı.
BOŞNAKLAR'A İĞRENÇ İFTİRA
Miloseviç'in büyük hayranı olan Handke, bir makalesinde "Sırplar'ı destekliyorsanız ayağa kalkın" ifadelerini kullanmıştı. Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplar'a attıklarını iddia etmişti.
Srebrenitsa Katliamı'nda en az 8 bin 372 Boşnak sivil hayatını kaybetmişti. Peter Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti. Müslüman Boşnaklar'ın en derin yarası Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden 24 yıl geçti.
Sırp Kasabı Miloseviç destekçisi Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine olan tepkiler çığ gibi arttı. Herkes aynı çağrıyı yaptı: İptal edin.
Jürideki 18 kişiden 5'i bu suça ortak olmadı. 13 üye ise iğrenç kararı dayattı. Bir kez daha vicdanları sızlattı.
"Boşnaklar kendini öldürttü. Suçu Sırplara attı."
KANLI ÖDÜLE SESSİZ KALMAYIN
ADRES: The Nobel Foundation P.O. Box 5232, SE-102 45 Stockholm, Sweden Street address: Sturegatan 14, Stockholm
TEL: +46 (0) 8 663 09 20
FAX: +46 (0) 8 660 38 47
E-MAIL: postmaster@nobel.no
'NO'BEL
Yugoslavya'daki iç savaşta binlerce Boşnak vatandaşın katliamından sorumlu tutulan Slobodan Miloseviç'e destek veren Avustralyalı Yazar Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Yazarlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri, Nobel Komitesi'ne yoğun tepki gösterdi. 18 kişilik jüri üyesinden 5'inin tepki olarak istifa ettiği bildirildi. Bu arada 60 bin kişinin imzaladığı bir dilekçeyle ödül verme kararının geri çekilmesi istendi.
TÜRKİYE'DEN TÖREN BOYKOTU
Nobel Komitesi'nin Başkanı Anders Olsson, karara yönelik eleştirilere, "Amaç, olağanüstü edebi eserlerini kutlamak, kendisini değil" sözleriyle yanıt verdi. Bununla birlikte Türkiye'nin yanı sıra Kosova da, ödül törenini boykot edeceklerini açıkladı.
BOŞNAKLAR'A İĞRENÇ İFTİRA
Miloseviç'in büyük hayranı olan Handke, bir makalesinde "Sırplar'ı destekliyorsanız ayağa kalkın" ifadelerini kullanmıştı. Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplar'a attıklarını iddia etmişti.
Srebrenitsa Katliamı'nda en az 8 bin 372 Boşnak sivil hayatını kaybetmişti. Peter Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti. Müslüman Boşnaklar'ın en derin yarası Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden 24 yıl geçti.
Sırp Kasabı Miloseviç destekçisi Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine olan tepkiler çığ gibi arttı. Herkes aynı çağrıyı yaptı: İptal edin.
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