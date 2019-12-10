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Hırsız büyükelçi! Kitap çalarken kameralara yakalandı...

, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos 'nun geri çekildiğini duyurdu. Ebrard, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Görüntüler onaylanırsa görevinden ayrılacak" dedi.

Hırsız büyükelçi
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.



Ebrard, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Görüntüler onaylanırsa görevinden ayrılacak" dedi.


Kitap çalan büyükelçi güvenlik kameralarına yakalandı.

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