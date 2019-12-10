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  • 10.12.2019 08:32
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 08:37

'de yeni kriz! Bu kez ile Rumlar karşı karşıya geldi

'de 'nin sondaj çalışmalarına karşı birleşen ülkeler kendi içinde patlak veriyor. , Yishai gaz sahası sınırı, 'nin tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırıyla çakıştığı gerekçesiyle bölgedeki saha geliştirme faaliyetlerine ilişkin şirketlere itiraz mektubu yolladı.

Doğu Akdeniz'de yeni kriz!

'deki ekonomi gazetesi "Globes"un internet sayfasında yer alan habere göre, İsrail Genel Müdürü Udi Adiri, geçen ay Afrodit gaz sahasında faaliyette bulunan Shell, Noble Enerji, Delek şirketlerine birer mektup gönderdi.

Mektupta, sözde münhasır ekonomik bölgede yer alan Afrodit ile İsrail'in Yishai gaz sahasının sınırları konusunda yönetimiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşturulmadan, söz konusu firmalara bölgedeki faaliyetlerini genişletemeyecekleri iletildi.

"İSRAİL FERAGAT ETMEYECEK"
Yishai gaz sahasındaki lisans anlaşmazlığı çözüme kavuşturulmadan İsrail'in Afrodit sahasındaki genişlemeye karşı olduğu belirtilen mektupta, "İsrail, Afrodit-Yishai doğal gaz rezervlerindeki hakkından feragat etmedi ve bunu yapmaya niyeti yoktur." ifadesine yer verildi.

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