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  • 10.12.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 06:53

’da 5,3 büyüklüğünde meydana geldi

’nın Kuzey Adası’nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 'daki yanardağ sı ile bağlantısı olmadığı bildirildi.

Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Jeoloji Kurumu 'ten yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gisborne kentinin 20 km güneyinde 5,3 büyüklüğünde kaydedildi.

TSUNAMİ RİSKİ YOK
Yerel saatle 12:58 (TSİ 02.58) sularında denizin 29 km derinliğinde meydan olan depremin ardından açıklama yapan Yeni Zelanda Sivil Savunma Birimi, tsunami riskinin bulunmadığını duyurdu.

ve kurumu da Gisborne bölgesinde hissedilen depremde herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını açıkladı.

YANARDAĞ PATLAMASI İLE BAĞLANTISI YOK
Öte yandan GeoNet, depremin dün meydan gelen ve 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin kaybolmasına ve 31 kişinin de yaralanmasına neden olan neden 'daki yanardağ sıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

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