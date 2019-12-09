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  • 10.12.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 07:43

Miloseviç hayranı Handke'ye Nobel tepkisi! 'den sonra Hırvatistan da katılmayacağını açıkladı

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığından, 'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider 'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar 'ye tepki olarak Hırvatistan'ın, yarın düzenlenecek 'ne katılmayacağı açıklandı.

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Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine tepki olarak Hırvatistan'ın, yarın 'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek 'ne katılmama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hırvatistan'ın dış temsilciliği olan Stockholm Büyükelçiliği olarak törene iştirak etmeyeceğiz. Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Milosevic'i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisi'ne, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

'nin Hakkı Emre Yunt da yarınki törene katılmayacağını belirtti.

HANDKE'NİN MİLOSEVİC HAYRANLIĞI
Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılaması devam ederken cezaevinde hayatını kaybeden eski Sırp lider 'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.
Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına da asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006'daki cenazesine de katılmıştı.

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