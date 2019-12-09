Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.12.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:34

Cumhurbaşkanı ile müzakerelere yaktı:

Cumhurbaşkanı Hasan , ile müzakerelere ilişkin "Eğer müzakere, düşmanın plan ve komplolarını başarısız kılacaksa gerekli, zaruri ve devrimci bir adım olur." dedi.

Ruhani'den ABD'ye yeşil ışık

Başkent Tahran'daki Öğretmenler Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada , ile yeniden müzakere masasına oturulması konusunda yaktı.

ABD ile yapılan nükleer anlaşmanın 'ın lehine olduğunu söyleyen Ruhani, anlaşma öncesinde günlük 1 milyon varil olan petrol ihracatını bu anlaşma sayesinde 2 milyon 800 bin varile çıkardıklarını hatırlattı.

Ruhani, ABD ile yeniden müzakerelere ilişkin şunları kaydetti:

"Düşman baskı yapmak istiyor, İran ise buna karşı direniyor. Eğer müzakere, düşmanın plan ve komplolarını başarısız kılacaksa gerekli, zaruri ve devrimci bir adım olur."

Ülkede protestolara neden olan benzin mına da değinen Ruhani, ihtiyacı olmasına rağmen hükümetin bu zamlardan elde edilecek tüm geliri halka dağıtacağını ifade etti.

Ruhani, "Her ne kadar yasal açıdan iznimiz olmasa da devrim liderinden (Hamaney) aldığımız icazetle böyle bir adım attık. Buradan elde edilecek geliri geçim sıkıntısı yaşayan yoksul kesimlere dağıtacağız." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD ile müzakerelere yeşil ışık yaktı:
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri