Suudi Arabistan'da önceki gece Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvan maçı yapıldı. Anthony Joshua ve Andy Ruiz ringe çıkıp, kozlarını paylaştı. 12 raund sonunda; 118- 110, 118-110, 119-109'luk skorlarla Joshua maçı kazandı. Şampiyon, "Ben rakiplerimi nakavt etmeye alışığım. Geçen sefer yapamadım. Ruiz'e çok saygı duyuyorum. Ama bu kez geri döndüm" diye konuştu.
İngiliz boksör, WBO, IBF, IBO ve WBA ağır siklet kemerlerinin 2. kez sahibi oldu.
İngiliz boksör, WBO, IBF, IBO ve WBA ağır siklet kemerlerinin 2. kez sahibi oldu.
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