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Fena vurdu! ve kozlarını paylaştı

 Arabistan'da önceki gece unvan maçı yapıldı. ve ringe çıkıp, kozlarını paylaştı. 12 raund sonunda; 118- 110, 118-110, 119-109'luk skorlarla Joshua maçı kazandı.

Fena vurdu!
Suudi Arabistan'da önceki gece unvan maçı yapıldı. ve ringe çıkıp, kozlarını paylaştı. 12 raund sonunda; 118- 110, 118-110, 119-109'luk skorlarla Joshua maçı kazandı. Şampiyon, "Ben rakiplerimi nakavt etmeye alışığım. Geçen sefer yapamadım. Ruiz'e çok saygı duyuyorum. Ama bu kez geri döndüm" diye konuştu.



İngiliz boksör, WBO, IBF, IBO ve WBA ağır siklet kemerlerinin 2. kez sahibi oldu.

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