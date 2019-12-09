Ermenistan'da yayın yapan Western Armenian TV, yayınlarında Iğdır'ı Batı Ermenistan'ın bir şehri olarak göstermeye başladı. Ermeni televizyonunun bu yayınına sınır kenti Iğdır'dan büyük tepki geldi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Batı Ermenistan'ın Iğdır şehri ifadelerinin kullanılması anlaşılır gibi değildir. Iğdır, öz be öz Türk şehridir. Iğdır'ın Batı Ermenistan şehri olması mümkün değildir. Türk düşmanı olan Ermeniler her fırsatta hayallerini ortaya koyuyorlar. Bu da gösteriyor ki Ermenilerin gözü yıllardan beri Türk topraklarında. Şu anda yaşadıkları Erivan bile Türk yurdudur, Batı Azerbaycan'ın bir parcasıdır. Ermeniler Türk düşmanlıkları sayesinde Ermenistan'da bulunan Türk nüfusu yok etmiş bir kısmını da ülkeden dışarı çıkarmıştır. Şimdi de Türkiye'den bir emperyalist yalan olan sözde soykırımı bahane ederek toprak, tanınma, tazminat peşindeler. Bu çerçevede de propaganda yapmaya başlamışlar Türkçe TV kurmuşlardır. Amaçları Türk topraklarını Ermenistan toprağı göstererek algı operasyonu yapmaktır" dedi.

SADECE IĞDIR DEĞİL 20 İLİ GÖSTERİYORLAR

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, televizyon yayınına izin veren Ermenistan'ın Türk toprakları üzerindeki talebini bir daha gündeme getirmeye çalıştığını belirtti.

Fransa'nın desteğiyle Batı Ermenistan adıyla bir hükümet kurulduğunu da ileri süren Gülbey, "Sözde Batı Ermenistan'da yayın yapan bir TV kanalının Iğdır'ı Ermenistan şehri olarak söylemesi ve yakın zamanda Fransa'da sözde Batı Ermenistan hükümetinin kurulduğunun açıklanması hatta internet üzerinden 40 dolar karşılığında vatandaşlık verdiklerinin ilan edilmesi kabul edilir gibi değil, Avrupa'da yaşayan ve 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde tehcir edilen Ermeni ailelerin torunlarının başlattığı bu hareket Fransa ve Ermenistan tarafından da desteklenmektedir. Iğdır ve 20'ye yakın Doğu Anadolu ve Güneydoğu şehirlerimizi sözde Batı Ermenistan devlet şehirleri olarak gösteren bir TV kanalının yayınına izin veren Ermenistan devleti Türkiye toprakları üzerindeki hak talebini net ortaya koymuştur. Bir komşu ülkenin topraklarına göz dikmek açıkça savaş ilan etmektir" diye konuştu.

ERMENİSTAN'A NOTA VERİLMELİ

Gülbey, yayınlar sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan'a nota vermesi gerektiğini belirterek, "Günlerdir yayın yapan bu sözde Batı Ermenistan devlet televizyonu adlı program yayının durdurulması veya engellenmesi gerekir. ASİMDER Genel Merkezi olarak bu sözde Batı Ermenistan devlet televizyonu ve buna destek olan Fransa ile Ermenistan devletlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.