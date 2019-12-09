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  • 09.12.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:13

Balık alırken dikkat! Tazgahta evde tombik!

Gıda teröristleri vatandaşları zehirlemenin yanı sıra kandırmaya da devam ediyor. Bazı balıkçılar vatandaşa yerine torik ve tombik balık satıyor. Durumu fark edemeyen vatandaşları uyaran balıkçılar "İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur” uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega- 3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.

Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurgularken fiyatları 10-15 TL arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edilebileceğine dikkat çekti. Balıkçı İsmail Enerdil (40), palamudun üç farklı şekilde torik ve tombikten ayırt edilebileceğini belirterek, şöyle dedi:

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