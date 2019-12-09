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  • 09.12.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 22:47

ABD'deki davasında yeni duruşma tarihi olarak belirlendi

İran yaptırımlarını delmekle suçlanan na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, yeni duruşma tarihini olarak belirledi.

ABD'deki Halk Bank davasının tarihi belli oldu

Davaya bakan yargıç Richard Berman, ndan 'taki duruşmaya katılmasını istedi ve katılmaması durumunda bankaya ''mahkemeye itaatsizlikten'' para cezası uygulanacağını bildirdi.

Halk Bankası avukatlarının "tebligatın usulsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi mahkeme tarafından "gerekçelerin ikna edici olmaması" nedeniyle reddedilmişti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

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