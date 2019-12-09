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ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Size devlet için söz vermedik

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de kalma sebeplerinin esasen DAEŞ'e karşı mücadele olduğunu iddia etti. Esper, "Asla Suriyeli Kürtlere sonuna kadar orada kalıp onlara bağımsız bir devlet kuracağız diye söz vermedik. Onlara, Türkiye'ye karşı sizi koruyacağız diye söz vermedik' dedi.

Size devlet için söz vermedik
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de kalma sebeplerinin esasen DAEŞ'e karşı mücadele olduğunu iddia etti. Esper, "Asla Suriyeli Kürtlere sonuna kadar orada kalıp onlara bağımsız bir devlet kuracağız diye söz vermedik. Onlara, Türkiye'ye karşı sizi koruyacağız diye söz vermedik' dedi.

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