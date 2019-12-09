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120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yedi!

ABD'nin Miami kentinde İtalyan sanatçı Maurizio 'ın 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri gündem olmaya devam ediyor. Art Basel Miami'de sergilenen eser 120 bin dolara satılırken; başka bir sanatçı muzu yedi ve eylemini de '' olarak isimlendirdi.

Konumuz sanat
ABD'nin Miami kentinde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri gündem olmaya devam ediyor. Art Basel Miami'de sergilenen eser 120 bin dolara satılırken; başka bir sanatçı David Datuna muzu yedi ve eylemini de 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi. dan muzu yediği görüntüleri paylaşan Datuna, "Benim sanat gösterim. 'ın sanat çalışmalarını seviyorum ve bu kurguyu gerçekten beğendim. Çok lezzetli" dedi. Çalışanlardan biri Datuna'ya kızsa da yeni bir muz duvara bantlandı ve çalışmayı koruması için polis sevk edildi. Galeri direktörü, Datuna'nın eseri bozmadığını, muzun bir fikir olduğunu belirtti.



'AÇ SANATÇI'
, muzu yediği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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