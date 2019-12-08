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  • 08.12.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 11:25

Suudi yazardan skandal sözler! Minarelerde okunan ezanın yasaklanmasını istedi

’ın üyesi ve aynı zamanda yazar olan , skandal açıklamalarda bulundu. Günümüzde teknolojik ekipmanların gelişmiş olduğunu dile getiren yazar, minarelerde yüksek sesle ezan okuyarak insanların rahatsız edilmesine gerek kalmadığını söyledi.

Minarelerde okunan ezanın yasaklanmasını istedi

'ın üyesi olan yazar , skandal açıklamalara yer vererek minarelerde yüksek sesle ezan okuyarak insanların rahatsız edilmesine gerek kalmadığını söyledi.

Muhammed Bin Selman'ın yönetimin başına geçmesinden sonra Suudi Arabistan'da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

'ın 'Ilımlı İslam' adı altında hayata geçirdiği uygulamalar tepki toplarken; Riyad yönetimine yakınlığı ile bilinen yazar İsa El Ghaith'ten tepki çekecek açıklama geldi.

Suudi Arabistan'ın Şura Konseyinin üyesi ve ülkenin en önde gelen gazetelerinden El-Watan gazetesi yazarı olan Ghaith, günümüzde ihtiyaç kalmadığı için ezan sesini kesme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'da yayınlanan El-Watan gazetesindeki makalesinde skandal konuya değinen İsa El Ghaith, ezan esinin tüm camilerden aynı anda okunduğunda vatandaşlara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yasaklanması gerektiği ve ihlal edenlerin cezaya maruz kalması gerektiğini ifade etti.

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