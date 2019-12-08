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Sırp katiller böyle destek görmedi! Nobel jürisinden skandal karar

Nobel jürisi insanlık dışı bir karar verdi. ’da on binlerce kişinin katledilmesini öven Peter Handke’yi ödüllendirdi. Dünyanın tepkisini çekti. ödülün geri alınmasını istedi.

Peter ol
Bu yıl Edebiyat Nobel'i Avusturyalı Handke'ye verildi. Faşist yazar, gerçek yüzünü gösterdi. Kurbanlara hakaret etti.
"Boşnaklar kendini öldürdü" demekten çekinmedi. Dünyanın tepkisini çekti. ödülün geri alınmasını istedi.






Handke, Sırp Kasabı Miloseviç hayranı...




'da soykırım yapan Sırplar, 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 Boşnak kadın ve çocuğu katletmişti.

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