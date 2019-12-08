Sırp katiller böyle destek görmedi! Nobel jürisinden skandal karar

Bu yıl Edebiyat Nobel'i Avusturyalı Handke'ye verildi. Faşist yazar, gerçek yüzünü gösterdi. Kurbanlara hakaret etti.
"Boşnaklar kendini öldürdü" demekten çekinmedi. Dünyanın tepkisini çekti. Türkiye ödülün geri alınmasını istedi.
Handke, Sırp Kasabı Miloseviç hayranı...
Bosna'da soykırım yapan Sırplar, 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 Boşnak kadın ve çocuğu katletmişti.
"Boşnaklar kendini öldürdü" demekten çekinmedi. Dünyanın tepkisini çekti. Türkiye ödülün geri alınmasını istedi.
Handke, Sırp Kasabı Miloseviç hayranı...
Bosna'da soykırım yapan Sırplar, 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 Boşnak kadın ve çocuğu katletmişti.
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