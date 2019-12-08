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  • 08.12.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 12:20

'nde sel ve toprak kayması: 10 ölü

Afrika'da yer alan 'nde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması meydana geldi. Yaşanan felaketlerde çok sayıda kişi evsiz kalırken, 10 kişi de yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesinde sel ve heyelan felaketi: 10 ölü

'nde (KDC) aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Media Congo'nun haberine göre, Kongo-Merkez eyaletinin Mbanza-Ngungu kentinde cuma gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu.

Noki semtinde, toprak setin bir evin üzerine yıkılması sonucu hamile bir kadın ve eşi hayatını kaybederken, Offitra ve Disengomoka semtlerinde de istinat duvarının evlerin üzerine çökmesi sonucu 8 kişi öldü.

Mbanza-Ngungu yöneticisi Luc Makiadi, üzerine set ya da istinat duvarı çöken evlerin eğimli bölgelere inşa edilmiş olduğunu belirtti.

Kasım ayının son günlerinde başkent Kinşasa'da etkili olan yağışların neden olduğu heyelan ve sellerde en az 51 kişi yaşamını yitirmişti.

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