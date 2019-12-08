Alman partisine Türk yardımcı Almanya'nın başkenti Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'sinin genel başkan yardımcılığı için seçim yapıldı. Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı, 623 geçerli oyun 497'ini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'sinin genel başkan yardımcılığı için seçim yapıldı. Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı, 623 geçerli oyun 497'ini aldı. SPD Genel Başkan Yardımcısı olmayı başardı. Seçimde, genel başkan yardımcıları arasında yüzde 79,8 ile en fazla oyu Midyatlı aldı. Başarılı siyasetçinin geçmişte 9 yıl boyunca bir restoranda çalıştığı anlaşıldı.