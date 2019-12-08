ABD'de rezalet! Cezaevine babasını görmeye giden 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soydular!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşanan son dakika haberi şoke etti. Cezaevindeki babasını görmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu iddialara göre çırılçıplak soydular ve soyunmazsa babasını göremeyeceğini söylediler. Gelen iddialar çarpıcı iken Virginia Valiliği, ilgili kuruma çıplak arama politikasını askıya alma emri verdi. Görevlilere dava açılacağı bilgisi gelirken küçük kızın annesi ise kızının travma geçirdiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde geçtiğimiz perşembe günü Ceza İnfaz Kurumu görevlileri, mahkum babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı iddia edildi.

Geçtiğimiz perşembe günü 8 yaşındaki bir kız çocuğu hapishanede yatan babasını görmek için cezaevine girdi. İddiaya göre hapishane görevlileri kız çocuğuna "elbiselerini çıkarmazsan babanı göremezsin" dedi. Bunun üzerine görevliler, çocuğun ve beraberindeki kadının bütün giysilerini çıkarttırıp aradı. Daha sonra çocuğun babasıyla kapalı görüş gerçekleştirmesine izin verildi.

ÇIPLAK ARAMA POLİTİKASI ASKIYA ALINDI

Olayın açığa çıkmasının ardından cuma günü Virginia Valiliği, ilgili kuruma çıplak arama politikasını askıya alma emri verdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Demokrat Vali Ralph Northam, "Yalnızca vali olarak değil, bir çocuk doktoru ve baba olarak da bu raporlardan çok rahatsız oldum" ifadelerini kullandı.

Cezaevi iletişim müdürü Lisa Kinney ise basına yaptığı açıklamada cezaevi personelinin çıplak arama yetkisine sahip olmadığını, bunun protokollerini ihlal anlamına geldiğini belirtti.

GÖREVLİLERE DAVA AÇILACAK

Cezaevi görevlilerine dava açmayı planlayan anneyse, 24 Kasım'da yaşanan olaydan dolayı kızının travma geçirdiğini ifade etti.