Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 10:27

'deki den vazgeçmiyor! Yeni asker gönderme açıklaması!

’nin Barış Pınarı Harekatı ile geri çekilen , ’deki alanlarından vazgeçmiyor. ABD’de düzenlenen bir güvenlik reformunda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’ye yeni asker göndereceklerini açıkladı.

ABD Suriye'deki petrolden vazgeçmiyor!

'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Esper, ABD 'nın () gereklilik halinde 'ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirtti.

'ABD'nin Suriye'deki kuvvetleri yeterli mi' sorusunu yanıtlayan Esper, "Olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse ek güç göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan her şeyin ellerinde olması için sürekli görüşme halinde olduklarına dikkat çeken Esper, Pentagon'un eskisi gibi 'ın nihai olarak bozguna uğratılmasını görevi olarak bildiğini vurguladı.

Daha önce ABD Başkanı , 'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyon ortamında Amerikan askerlerinin büyük bir kısmını bölgeden çıkarmıştı. Az sayıda Amerikan askeri, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda kalmaya devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Suriye'deki petrolden vazgeçmiyor! Yeni asker gönderme açıklaması!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri