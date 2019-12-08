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ABD-İran takası

ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani serbest bırakıldı. 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceği açıklandı.

ABD-İran takası
ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani serbest bırakıldı. 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceği açıklandı.

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