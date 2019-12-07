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  • 07.12.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 16:06

'dan Başkan Erdoğan'a 'Zafer' daveti

, Başkan 'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için bir davet gönderdi. Başkanı dahil olmak üzere hemen hemen tüm dünya liderleri de davet edildi.

Rusya'dan Erdoğan'a 'Zafer' daveti

'nın Ankara Büyükelçiliğinden İrina Kasimova'nın Rus basınına yaptığı açıklamada, Başkan 'ın 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2. anma törenlerine davet edildiği belirtildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 75. yılı nedeniyle Başkanı dahil olmak üzere hemen hemen tüm dünya liderlerine davet gönderildiği ifade edildi.

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