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  • 08.12.2019 05:04
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 05:04

savaş uçakları 'yi vurdu

savaş uçaklarının, luka altındaki Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail su, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

savaş uçaklarının, luka altındaki Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırıları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya beldesinin doğusunda bulunan Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevkiyi hedef aldı.

İsrail su, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

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