Başkent Bağdat'ta protestocuların kullandığı binaya, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
- Dünya
- 07.12.2019
- Gazete
Irak’ta büyük katliam: 16 ölü
Başkent Bağdat'ta protestocuların kullandığı binaya, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
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