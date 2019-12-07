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’ta büyük katliam: 16 ölü

Başkent 'ta protestocuların kullandığı binaya, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Başkent 'ta protestocuların kullandığı binaya, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

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