Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcılığına Serpil Midyatlı, seçildi.

Başkent Berlin'de "CityCube" Salonu'nda düzenlenen SPD Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Serpil Midyatlı, 623 geçerli oyun 497'ini alarak SPD Genel Başkan Yardımcısı oldu. Seçimde, 66 delege "hayır" oyu kullanırken, 60 delege de çekimser kaldı.

SPD'nin diğer genel başkan yardımcıları ise Almanya Çalışma Bakanı Hurbertus Heil, Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz, partinin gençlik örgütü "Jusos"un Genel Başkanı Kevin Kühnert ve Saarland eyaletinin Çalışma ve Ekonomi Bakanı Anke Rehlinger oldu.

Seçimde, genel başkan yardımcıları arasında yüzde 79,8 ile en fazla oyu Serpil Midyatlı aldı.