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  • 07.12.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 16:50

Alman partisinin tepesine Türk isim! , Genel Başkan Yardımcısı oldu

'da, 'nin () Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı , partisinin genel başkan yardımcılığına seçildi.

Alman partisinin tepesine Türk isim!

'da, 'nin genel başkan yardımcılığına , seçildi.

Başkent Berlin'de "CityCube" Salonu'nda düzenlenen Olağan Genel Kurulu'nda yapılan de, Serpil Midyatlı, 623 geçerli oyun 497'ini alarak SPD Genel Başkan Yardımcısı oldu. Seçimde, 66 delege "hayır" oyu kullanırken, 60 delege de çekimser kaldı.

SPD'nin diğer genel başkan yardımcıları ise Almanya Çalışma Bakanı Hurbertus Heil, Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz, partinin gençlik örgütü "Jusos"un Genel Başkanı Kevin Kühnert ve Saarland eyaletinin Çalışma ve Ekonomi Bakanı Anke Rehlinger oldu.

Seçimde, genel başkan yardımcıları arasında yüzde 79,8 ile en fazla oyu Serpil Midyatlı aldı.

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