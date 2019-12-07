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Alibaba’yı geçen şirket

Saudi Aramco yüzde 1,5 hissesinin halka arzından 25,6 milyar dolar gelir elde etti. Petro devi böylece Alibaba'nın halka arz büyüklüğü ile 25 milyar dolarlık rekoru da kırmış oldu. Şirketin değrinin 2 trilyon doları aştığına dikkat çekildi.

Alibaba’yı geçen şirket
Saudi Aramco yüzde 1,5 hissesinin halka arzından 25,6 milyar dolar gelir elde etti. Petro devi böylece Alibaba'nın halka arz büyüklüğü ile 25 milyar dolarlık rekoru da kırmış oldu. Şirketin değrinin 2 trilyon doları aştığına dikkat çekildi.

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