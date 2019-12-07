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  • 07.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 10:27

üssüne silahlı saldırı hakkında flaş detay! Saldırganın kimliği belli oldu

'nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola deniz üssünde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı, okulda eğitim alan bir Suudi askerinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırganın kimliği belli oldu

Saldırıyı düzenleyen Suudi ordu mensubu öğrenci de donanma güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Pensacola yerel polisi, saldırıda sekiz kişinin yaralandığını doğruladı. Saldırının tabanca ile gerçekleştirildiği de açıklandı. , Başkanı 'a taziyelerini sundu.

"OLAY YERİ BİR FİLM SETİ GİBİ GERÇEK DIŞIYDI"
Yetkililere saldırı ile ilgili ihbar telefonu yerel saatle sabah 06:51 sıralarında geldi Escambia kenti şerifi David Morgan, yaptığı ilk açıklamada, "Olay yeri, bir film seti gibi gerçek dışıydı" dedi. Saldırganla yaşanan çatışma sırasında iki polis memurunun da vurulduğu ancak durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Pensacola deniz üssünün internet sitesinden elde edilen bilgilere göre okulda, 16 bin asker ile 7 bin 400 sivil personel bulunuyor. Florida Valisi Ron de olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kişinin Suudi hava kuvvetleri mensubu oluşu, burada bizim topraklarımızda eğitim görüşü ile ilgili sorular olacağını biliyoruz" dedi.

DeSantis hükümetini de olaydan sorumlu tuttu ve "Kurbanlar için hayatı kolaylaştırmalılar. Bir (tazminat) borçları olduğunu düşünüyorum" dedi.

TRUMP'A TAZİYE

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kendisine taziyelerini ilettiğini duyurdu. 'ın saldırı ile ilgili "Bu kişi, Suudi Arabistan halkının Amerikan halkına karşı beslediği hisleri hiçbir şekilde temsil etmiyor" dedi.

Üssün komutanı olan Timothy Kinsella da yaptığı açıklamada saldırgana karşı gösterilen "kahramanca müdahale" karşısında çok gururlu olduğunu söyledi. ABD Donanmasından yapılan açıklamada ölen kişilerin isimlerinin, ailelerine haber verilene dek kamuoyuna açıklamayacağı duyuruldu.

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