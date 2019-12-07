ABD üssüne silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Hava Üssü'ne saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Saldırının terör saldırısı olduğu iddia edildi. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Hava Üssü'ne saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Saldırının terör saldırısı olduğu iddia edildi.
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