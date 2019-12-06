Son dakika: Lübnan'dan flaş çağrı! Türkiye'den yardım istediler Son dakika haberine göre Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri; Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan "gıda ve hammadde yardımı" çağrısında bulundu.

Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri; Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan "gıda ve hammadde yardımı" çağrısında bulundu. Detaylar geliyor... TÜM MANŞETLER