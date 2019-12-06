Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın, yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Şugayev Rusya ve Türkiye'nin 2020 yılında ek S-400 sistemleri teslimatı için anlaşma imzalamasının olası olduğunu ifade etti.





Şugayev ayrıca Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.



