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  • 06.12.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:39

'dan son dakika açıklaması! 2020 yılında...

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı , ve Rusya'nın, yeni alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı.

Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı , ve Rusya'nın, yeni alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Şugayev Rusya ve Türkiye'nin 2020 yılında ek S-400 sistemleri teslimatı için anlaşma imzalamasının olası olduğunu ifade etti.

Şugayev ayrıca Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

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