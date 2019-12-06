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  • 06.12.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:16

'dan 'ın skandal kararına sert tepki

haberine göre ile arasında yapılan anlaşma nedeniyle 'ın ülkesindeki Libya Büyükelçisini sınırdışı etmesiyle ilgili olarak Libya Dışişleri Bakanı flaş bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez." dedi.

Libya'dan Yunanistan'ın skandal kararına sert tepki

ile arasında yapılan anlaşma nedeniyle 'ın ülkesindeki Libya Büyükelçisini sınırdışı etmesiyle ilgili olarak Libya Dışişleri Bakanı flaş bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez." dedi.

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