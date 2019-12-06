Libya'dan Yunanistan'ın skandal kararına sert tepki

Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma nedeniyle Yunanistan'ın ülkesindeki Libya Büyükelçisini sınırdışı etmesiyle ilgili olarak Libya Dışişleri Bakanı flaş bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez." dedi.
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