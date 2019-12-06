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  • 06.12.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 22:23

'den gerilimi tırmandıracak hamle! denediler

denediğini açıklayan füze denemesinin ülkenin orta kesiminde yer alan bir üsten yapıldığını duyurdu. ABD'li bazı istihbarat kaynaklarının İsrail'in balistik füze denemesinin 'a bir mesaj olabileceği görüşünü benimsediği ifade edildi.

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle

açıklamasında, denemesinin İsrail'in orta kesiminde yer alan bir üsten yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, denemenin önceden planlandığı ve buna göre yapıldığı kaydedildi.

NÜKLEER BAŞLIK MONTE EDİLEBİLİYOR
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise bazı yabancı medya kaynaklarının, bu füze motorunun nükleer başlık taşıyan uzun menzilli Eriha füzelerine monte edilebileceğine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

UZMANLAR İRAN'A MESAJ OLARAK YORUMLADI
ABD'li bazı istihbarat kaynaklarının CNN'e yaptığı açıklamada ordusunun bölgedeki hareketleri ve silah konuşlandırmasının, Washington ve 'in bölgedeki çıkarlarını hedef almakta kullanabileceğine ilişkin istihbarata işaret edilen haberde, bazı uzmanların buna binaen İsrail'in balistik füze denemesinin İran'a bir mesaj olabileceği görüşünü benimsediği ifade edildi.

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