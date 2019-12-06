Dünya bu kareyi konuşuyor! Trump'a arkadan 'silah çekti'

ATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla gerçekleşen etkinliklerde dünya liderlerinin açıklamaları ve hareketleri uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Fakat etkinliğin bitmesinden sonra bile siyasetçilerin açıklamaları ve paylaşımlarının yankısı hissediliyor.

Bunun son örneği Polonyalı siyasetçi ve sadece birkaç gün önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Twitter üzerinden paylaştığı bir fotoğraf oldu. Etkinlikten sonra paylaştığı fotoğraf Tusk, Trump'ın arkasında elini bir tabanca gibi tutarken görülüyor. Karede Tusk'ın Trump'ı sırtından ittirdiği tahmin ediliyor.

Fotoğrafın altına, "Dönemsel iniş çıkışlara rağmen transatlantik dostluk mutlaka devam etmeli" ifadesini paylaşan Tusk'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Polonya'nın eski başbakanı olan ve sık sık Trump'ı eleştiren Tusk'ın sağ elinin işaret ve orta parmağını kullanarak bir silah gibi göstermesi tepki çekti.

TEPKİ GELDİ

Bazı ABD'li sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne kadar iğrenç bir el hareketi, hiç edep yok" ve "Donald Tusk, Trump'ın sırtına silah dayamış gibi çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu nedir? Bir tehdit mi?" gibi paylaşım mesajları attı. Bazı kullanıcılar ise AB'nin ABD'yi bu kare ile tehdit ettiğini öne sürdü.

Öte yandan paylaşımı gören çok sayıda Polonya vatandaşı da Tusk'ı eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bir Polonya vatandaşı olarak bu adam yüzünden utanç duyuyorum" mesajını iletirken bazıları da Trump'ı etiketleyerek özür mesajı gönderdi.

Görevini geçtiğimiz günlerde bırakan Tusk, Eylül ayında New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu'nda Trump'ı eleştirmişti.