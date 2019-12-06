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  • 06.12.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:43

Dünya bu kareyi konuşuyor! Trump'a arkadan 'silah çekti'

'nin başkenti 'da düzenlenen Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirve sonrasında Eski Konseyi Başkanı , Twitter'da paylaştığı bir fotoğraf ile yeni bir tartışmanın fitilini alevledi. Fotoğrafta Tusk elini bir 'silah gibi' yaparak ABD Başkanı Trump'ın sırtına dokunurken görülüyor.

Dünya bu kareyi konuşuyor!

ATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla gerçekleşen etkinliklerde dünya liderlerinin açıklamaları ve hareketleri uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Fakat etkinliğin bitmesinden sonra bile siyasetçilerin açıklamaları ve paylaşımlarının yankısı hissediliyor.

Bunun son örneği Polonyalı siyasetçi ve sadece birkaç gün önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 'ın Twitter üzerinden paylaştığı bir fotoğraf oldu. Etkinlikten sonra paylaştığı fotoğraf Tusk, Trump'ın arkasında elini bir tanca gibi tutarken görülüyor. Karede Tusk'ın Trump'ı sırtından ittirdiği tahmin ediliyor.

Fotoğrafın altına, "Dönemsel iniş çıkışlara rağmen transatlantik dostluk mutlaka devam etmeli" ifadesini paylaşan Tusk'ın bu paylaşımı yı ikiye böldü. Polonya'nın eski başbakanı olan ve sık sık Trump'ı eleştiren Tusk'ın sağ elinin işaret ve orta parmağını kullanarak bir silah gibi göstermesi tepki çekti.

TEPKİ GELDİ
Bazı ABD'li sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne kadar iğrenç bir el hareketi, hiç edep yok" ve "Donald Tusk, Trump'ın sırtına silah dayamış gibi çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu nedir? Bir tehdit mi?" gibi paylaşım mesajları attı. Bazı kullanıcılar ise AB'nin ABD'yi bu kare ile tehdit ettiğini öne sürdü.

Öte yandan paylaşımı gören çok sayıda Polonya vatandaşı da Tusk'ı eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bir Polonya vatandaşı olarak bu adam yüzünden utanç duyuyorum" mesajını iletirken bazıları da Trump'ı etiketleyerek özür mesajı gönderdi.

Görevini geçtiğimiz günlerde bırakan Tusk, Eylül ayında 'ta gerçekleşen Genel Kurulu'nda Trump'ı eleştirmişti.

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