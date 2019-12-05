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  • 05.12.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:09

Son dakika: 'da çok sert polis müdahalesi

Son dakika haberine göre 'nın başkenti 'te emeklilik reformu ları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor.

Fransa'da çok sert polis müdahalesi
'nın başkenti 'te emeklilik reformu ları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor.

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