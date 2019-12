Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat ve Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj faliiyetleri Rum yönetimini rahatsız etti.

Türkiye'nin hamlesiyle planları bozulan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye aleyhine Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtıklarını söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri hakkında bugün açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın haklarını korumak adına Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis yaptığı son dakika açıklamasında, "Egemen haklarımızı korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.

ELÇİLİK KABUL ETMEDİ

Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliğine bildirim yapmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini söyledi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki "ana karalar arası ortay hat" C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Türkiye ile Libya'nın geçen hafta imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.

LİBYA İLE TARİHİ ANLAŞMA KORKUTTU

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

KRİTİK HAMLE

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı ile Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının önüne geçildi.