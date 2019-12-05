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  • 05.12.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 21:32

'te polisin attığı gaz kapsülü Türk foto muhabirini yaraladı

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 'nın başkentinde şiddete dönüşen larda kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılan Yalçın'ın tedavisi devam ediyor

Fransız polisi bu kez de muhabirleri hedef aldı!

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 'daki emeklilik reformu larında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Bugün başta 'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşandı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulundu.

Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken, polis müdahalesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Ülke genelinde gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

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