Bugünkü
Takvim

Dünyanın en zengin 2. kadını 'ın tercihi mütevazi bir araç!

Servetleriyle herkesin imrendiği pek çok isim, kullandıkları otomobillere çok para yatırmıyor. Lüks arabalar yerine mütevazi araçlar tercih ediyor. Onlardan biri ise dünyaca ünlü market zinciri Walmart'ın en büyük ortaklarından . Dünyanın en zengin 2. kadını ünvanına sahip olan Walton, 40 bin dolarlık 2006 model Ford F-150 kullanıyor. Eleştirilere ise gülüp geçiyor.

'Vay'mart!
Servetleriyle herkesin imrendiği pek çok isim, kullandıkları otomobillere çok para yatırmıyor. Lüks arabalar yerine mütevazi araçlar tercih ediyor. Onlardan biri ise dünyaca ünlü market zinciri Walmart'ın en büyük ortaklarından Alice Walton.



Dünyanın en zengin 2. kadını ünvanına sahip olan Walton, 40 bin dolarlık 2006 model Ford F-150 King Ranch kullanıyor. Eleştirilere ise gülüp geçiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriDünyanın en zengin 2. kadını Alice Walton'ın tercihi mütevazi bir araç!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri