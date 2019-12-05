Servetleriyle herkesin imrendiği pek çok isim, kullandıkları otomobillere çok para yatırmıyor. Lüks arabalar yerine mütevazi araçlar tercih ediyor. Onlardan biri ise dünyaca ünlü market zinciri Walmart'ın en büyük ortaklarından Alice Walton.
Dünyanın en zengin 2. kadını ünvanına sahip olan Walton, 40 bin dolarlık 2006 model Ford F-150 King Ranch kullanıyor. Eleştirilere ise gülüp geçiyor.
Dünyanın en zengin 2. kadını ünvanına sahip olan Walton, 40 bin dolarlık 2006 model Ford F-150 King Ranch kullanıyor. Eleştirilere ise gülüp geçiyor.
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