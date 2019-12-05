ervetleriyle

herkesin imrendiği pek çok isim, kullandıkları otomobillere çok para yatırmıyor. Lüks arabalar yerine mütevazi araçlar tercih ediyor. Onlardan biri ise dünyaca ünlü market zinciri Walmart'ın en büyük ortaklarındanDünyanın en zengin 2. kadını ünvanına sahip olan Walton,Eleştirilere ise gülüp geçiyor.