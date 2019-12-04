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  • 04.12.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 19:40

Putin'den 'a " inşaatını yavaşlatıyorlar" tepkisi

Devlet Başkanı , ’ın doğal gaz boru hattının inşaatını kasıtlı olarak yavaşlattığını savunarak, "Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, ’da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz." dedi.

TürkAkım projesiyle ilgili Putin'den flaş açıklama
Devlet Başkanı Putin, Rusya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Soçi kentinde görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Putin, "Sırbistan, TürkAkım'ın Güney Avrupa'da karada devam eden kısmı olan gaz iletim sisteminin inşasına katıldı. Boru hattının Sırbistan'daki inşaatı gelecek haftalarda tamamlanacak." diye konuştu.

Sırbistan'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik anlaşma sağlandığını belirten Putin, "Sırbistan'daki yer altı gaz depolama tesislerinin kapasitesini 750 milyon metreküpten 2 milyar metreküpe çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Büyük çaplı projelerinin Sırbistan için fayda sağlayacağını anlatan Putin, "Bu tür projelerin yalnızca Sırbistan için değil, aynı zamanda Balkanlar ve tüm Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacağına eminiz." dedi.

boru hattının inşasıyla ilgili 'a yönelik eleştirilerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Bulgaristan, Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan'a sevk edilmesi için Rusya'ya sağladığı güvencelere ve ilettiği taleplerine rağmen, ne kadar üzücü ve garip dursa da projenin inşaatını kasıtlı bir şekilde erteliyor. TürkAkım'ın Bulgaristan'daki inşaatına dair nasıl uygulanacağını göreceğiz. Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa'da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz."

Vucic ise Rusya ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin istikrarlı bir şekilde artığını belirterek, "Ordularımız arasında ve askeri-teknik alanlarda mükemmel bir iş birliğimiz var. Ordumuza verdikleri destekten ötürü Rusya'ya teşekkür ediyoruz. Putin bana hangi silahları almamız gerektiğine yönelik tavsiyede bulunmuştu, ben de onu dinledim, şimdi silahları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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