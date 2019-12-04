CNN'in Beyaz Saray muhabiri Kate Bennett, Free Melania adlı bir kitap yazdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatını anlattı. Böylece 2016'da yaşanan "çıplak fotoğraf krizi" hakkında da detaylar ortaya çıktı. ABD'de gündeme oturan kitapta, "Melania, Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Roger Stone'un bu fotoğrafları sızdırdığından şüpheleniyor" ifadesi kullanıldı. Kitapta ayrıca Trump'ın kasten eşinin çıplak fotoğraflarını paylaştığına dair iddiaların kulislerde dolandığı da vurgulandı.
Kate Bennett
Melania'nın çıplak fotoğraflarını, danışmanı Stone'un sızdırdığı iddia ediliyor.
Kate Bennett
Melania'nın çıplak fotoğraflarını, danışmanı Stone'un sızdırdığı iddia ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.