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'ın hayatını anlatan ''da " krizi" hakkında detaylar ortaya çıktı

'in  muhabiri , adlı bir kitap yazdı. Başkanı 'ın eşi 'ın hayatını anlattı. Böylece 2016'da yaşanan " krizi" hakkında da detaylar ortaya çıktı.

Katekulli
CNN'in muhabiri Kate Bennett, Free Melania adlı bir kitap yazdı. Başkanı 'ın eşi 'ın hayatını anlattı. Böylece 2016'da yaşanan " krizi" hakkında da detaylar ortaya çıktı. ABD'de gündeme oturan kitapta, "Melania, Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Roger Stone'un bu fotoğrafları sızdırdığından şüpheleniyor" ifadesi kullanıldı. Kitapta ayrıca Trump'ın kasten eşinin çıplak fotoğraflarını paylaştığına dair iddiaların kulislerde dolandığı da vurgulandı.








Melania'nın çıplak fotoğraflarını, danışmanı Stone'un sızdırdığı iddia ediliyor.

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