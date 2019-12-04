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Game of Thrones! İngiliz ’nde ortalığı karıştıracak iddia: Ne prens ne prenses olacaklar

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, 18 ay içinde tahta oturmaya hazırlanan , aileyi "küçültme" planları yapıyor. Buna göre prensler ve prenseslerin sayısı azalacak. Charles'ın ailesi dışında unvan sahibi üye kalmayacak! Sadece kendisi, eşi Camilla, iki oğlu , ile onların eş ve çocukları "" sayılacak.

Game of Thrones
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, 18 ay içinde tahta oturmaya hazırlanan , aileyi "küçültme" planları yapıyor. Buna göre prensler ve prenseslerin sayısı azalacak. Charles'ın ailesi dışında unvan sahibi üye kalmayacak! Sadece kendisi, eşi Camilla, iki oğlu , ile onların eş ve çocukları "" sayılacak.

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