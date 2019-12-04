İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, 18 ay içinde tahta oturmaya hazırlanan Prens Charles, aileyi "küçültme" planları yapıyor. Buna göre prensler ve prenseslerin sayısı azalacak. Charles'ın ailesi dışında unvan sahibi üye kalmayacak! Sadece kendisi, eşi Camilla, iki oğlu Prens William, Prens Harry ile onların eş ve çocukları "kraliyet ailesi" sayılacak.
- Dünya
- 04.12.2019
- Gazete
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