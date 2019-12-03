Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir konferansta, NATO'nun, Avrupa'nın kuzeyi ve Baltık ülkelerine odaklandığını söyledi.

NATO'nun Karadeniz Bölgesi'ne yoğunlaşması gerektiğine vurgu yapan Pristayko, "Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye'nin varlığı sayesinde güvende. Karadeniz Bölgesi'nin anahtarı komşumuz Türkiye'de. Bu konuda NATO ile hemfikiriz. Güney Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri nedeniyle konsantrasyonumuzu kaybedecek olursak tek başına kalırız." diye konuştu.





Pristayko, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO liderler zirvesinin 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "10 sene geçti ve Ukrayna ile Gürcistan NATO'ya davet edilmedi. NATO'nun kararsızlığı, Rusya'nın önce Gürcistan'a sonra da Ukrayna'ya saldırmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pristayko ülkesinin, NATO'nun doğu sınırını koruduğunu ifade etti.