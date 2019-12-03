Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.12.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 18:03

Son dakika: Trump'ın yüzüne karşı söyledi: Açıklamalarımın arkasındayım

Emmanuel , "'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının arkasında olduğunu söyledi. Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi.

Macron yüzüne karşı söyledi: Açıklamalarımın arkasındayım

Başkanı ile Emmanuel Zirvesi öncesi 'da bir araya geldi.

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir numaralı önceliklerinin 'ten kurtulmak olduğunu ancak bunun halen gerçekleşmediğini belirtti. Macron, "Terörist tanımının netleşmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

ÇOK SAYGISIZCA
ABD Başkanı Donald Trump da konuşmasında Macron'dan övgüyle bahsederek, "Macron büyük bir siyasetçi" dedi.

ABD'nin NATO için daha fazla harcama yaptığını ve Macron'un bunu kabul etmesinin sevindirici olduğunu belirten Trump, "ABD'nin ne kadar çok ödeme yaptığını söylemeniz önemli" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Macron Trump'ın yüzüne karşı söyledi: Açıklamalarımın arkasındayım
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri