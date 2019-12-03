Saray dekoratörü Melania Trump

2020'ye büyük bir heyecanla hazırlanıyor. First Lady Melania Trump da Beyaz Saray'ın konseptiyle bizzat ilgilendi. Yüze yakın çelenk, yılbaşı ağaçları, binlerce ışık ve 3 bin metre kurdele harcadığı öğrenildi. ABD'liler de hazırlıkların bütçesinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Gereğinden fazla harcama yapıldığı iddiasıyla tepkilerini dile getirdi.Melania'nın süslediği Beyaz Saray'a yeni yılda 20 bin ziyaretçi bekleniyor.