Saray dekoratörü Melania Trump

ABD, 2020'ye büyük bir heyecanla hazırlanıyor. First Lady Melania Trump da Beyaz Saray'ın konseptiyle bizzat ilgilendi. Yüze yakın çelenk, yılbaşı ağaçları, binlerce ışık ve 3 bin metre kurdele harcadığı öğrenildi. ABD'liler de hazırlıkların bütçesinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Gereğinden fazla harcama yapıldığı iddiasıyla tepkilerini dile getirdi.
Melania'nın süslediği Beyaz Saray'a yeni yılda 20 bin ziyaretçi bekleniyor.
Melania'nın süslediği Beyaz Saray'a yeni yılda 20 bin ziyaretçi bekleniyor.
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