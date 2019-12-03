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NATO savaşı

Bugün Londra’da başlayacak NATO zirvesinin oldukça tartışmalı geçebileceği bildirildi. BD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkeleri NATO harcamaları için yüzde 2'den az pay ayırmakla suçlayabileceğini, Emmanuel Macron'un "Beyin ölümü" ifadesinin tartışmaya yol açabileceğini vurguladı.

NATO savaşı
NATO'nun 70. kuruluş yıldönümünde, örgüt için bölünmeler nedeniyle istikrarsızlaşma riski bulunduğu belirtildi. Eski Genel Sekreter Rasmussen, ABD, Fransa ve Türkiye'nin bu zirveyi alt-üst etme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkeleri NATO harcamaları için yüzde 2'den az pay ayırmakla suçlayabileceğini, Emmanuel Macron'un "Beyin ölümü" ifadesinin tartışmaya yol açabileceğini vurguladı.

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