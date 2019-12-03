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  • 03.12.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:16

'da : 2 asker yaralandı

Son dakika haberine göre 'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen da 2 askerin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı

Kompas TV kanalının haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda yerel saatle 07.05'te meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 2 askerin yaralandığını açıklayan Yuwono, patlamanın nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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