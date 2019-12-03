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  • 03.12.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 23:25

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından yarışı bıraktı

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından , 2020'deki başkanlık leri yarışından çekildiğini açıkladı. ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

ABD başkanlık yarışında flaş gelişme!
California Senatörü , Twitter'dan yaptığı açıklamada, kampanyasını sonlandırmaktan ''derin üzüntü'' duyduğunu ancak ''adalet'' için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Harris, seçim kampanyasına destek verenlere gönderdiği e-postada ise "Yarışa devam etmek için gereken finansal kaynağım yoktu. Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem ve yarışı sürdürmek için fon toplamak her geçen gün daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 13 kişi başkanlık yarışından çekildi, 15 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı ise eski Belediye Başkanı ve milyarder oldu.

Eski Başkan Yardımcısı , Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı 'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı kendi partisinden aday adayı olanlar arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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