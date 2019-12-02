İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kabil'in Yaka Tutu bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, üçünün de yaralandığını vurguladı.
Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını, bulunması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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