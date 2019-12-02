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  • 02.12.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:54

: 'de güvenlik güçlerine silahlı : 2 ölü

haberi... 'ın başkenti 'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı da iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, 'in Yaka Tutu bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı sına uğradığını söyledi.

Saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, üçünün de yaralandığını vurguladı.

Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını, bulunması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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