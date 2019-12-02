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  • 02.12.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 19:17

'nde 'den iklim yasası açıklaması

Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ilk Avrupa iklim yasasını mart ayında AP'ye sunacaklarını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı, çıkaracakları yasayla AB ülkelerinin temiz ve uygun bir enerji kullanımına geçeceğini, enerji dolaşımını güçlendireceğini ve biyoçeşitlilik stratejisi oluşturacağını ifade etti.

AB açıkladı! Yasayı Mart ayında sunacağız

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin "iklim değişikliğiyle mücadelesini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için gelecek mart ayında Avrupa Parlamentosu'na bir yasa sunacaklarını" açıkladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birleşmiş Milletler () İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan AB Komisyonunun yeni başkanı Von der Leyen, "Avrupa iklim yasasını çıkaracaklarını" söyledi.

'nin genel kurulunda konuşan Von Der Leyen, AB'nin iklim değişikliğine karşı önlemlerini ilk kez Avrupa yasası olarak geri dönüşü olmayan bir çizgiye taşıyacaklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, çıkaracakları yasayla AB ülkelerinin temiz ve uygun bir enerji kullanımına geçeceğini, enerji dolaşımını güçlendireceğini ve biyoçeşitlilik stratejisi oluşturacağını ifade etti.


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